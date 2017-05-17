موناكو يسقط سان إيتيان بثنائية ويتوج بلقب الدوري الفرنسي رسميا

توج موناكو بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم رسميا للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه سانت إيتيان في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد موناكو إلى 92 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان، حامل لقب المسابقة في المواسم الأربعة الأخيرة، وذلك قبل مرحلة واحدة على انتهاء المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد سانت إيتيان، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والحادية عشر في البطولة هذا الموسم، عند 50 نقطة في المركز الثامن.

وكان موناكو بحاجة لحصد نقطة التعادل في المباراة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 1999 – 2000، غير أنه حصد النقاط الثلاث كاملة، محققا انتصاره الحادي عشر على التوالي والتاسع والعشرين في البطولة هذا الموسم، ليأتي حصوله على اللقب عن جدارة واستحقاق كاملين.

وافتتح النجم الشاب كيليان مبابي التسجيل لموناكو في الدقيقة 19، فيما تكفل فاليري جيرمان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات موناكو على بعد لقبين فقط من معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، الذي يحمله حاليا سانت إيتيان.