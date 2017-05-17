ديرك كاوت يعتزل في القمة

أعلن ديرك كاوت اعتزاله اللعب، اليوم الأربعاء، بأفضل نهاية ممكنة لمسيرته بعدما سجل ثلاثية في مباراة تتويج فينورد بدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم لأول مرة منذ 18 عامًا، يوم الأحد الماضي.

جاء القرار المتوقع بعدما سجل كاوت ثلاثية في الفوز 3-1 على هيراكليس الميلو ليقود احتفالات فينورد باللقب أمام 150 ألف شخص في روتردام، يوم الإثنين الماضي.

وقال المهاجم المخضرم عبر موقع ناديه على الإنترنت: “تحققت كل أحلامي. اتخذت قرارات طوال مسيرتي استنادًا على العاطفة وبالنسبة لي هذا هو الوقت المناسب للتوقف”.

وأضاف “منذ عودتي لفينورد قضيت موسمين رائعين، وهذا اللقب هو علامة مضيئة بالتأكيد. حلمت بأن أكون بطلًا مع فينورد”.

وسيبقى كاوت مع فينورد كجزء من الإدارة الفنية تحت قيادة المدير الفني مارتن فان خيل.

وقال فان خيل: “نحن ممتنون بالطبع لما فعله لفينورد في آخر عامين”.

وأضاف “أعطى إضافة هائلة بفضل سلوكه واحترافيته وشغفه في غرف الملابس وفي الملعب وخارجه، لذا نحن سعداء بالاحتفاظ بشخص في خبرته وقيمته”.

وخاض كاوت 104 مباريات مع هولندا وشارك في نهائي كأس العالم 2010. وبدأ مسيرته في أوتريخت عام 1998 ولعب لفينورد في فترتين.

كما لعب لليفربول وسجل هدفًا في الفوز على ميلانو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 كما لعب لفناربخشه التركي وعاد إلى فينورد في 2015.