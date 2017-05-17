هذه طريقة بايرن ميونخ الجديدة لاكتشاف المواهب المحلية

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الأربعاء أنه يتطلع إلى اكتشاف المزيد من المواهب المحلية من خلال مركزه التدريبي الجديد “إف.سي بايرن كامبوس” ، الذي تكتمل تجهيزاته قريبا.

ومن المقرر أن تكتمل أعمال البناء في المركز ، الذي كلف إنشاؤه 70 مليون يورو (2ر77 مليون دولار) ، في تموز/يوليو المقبل ، على أن تنطلق التدريبات به اعتبارا من أول/آب/أغسطس.

وقال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ “سنقدم كل ما بوسعنا من أجل المزيد من النجاح في الجانب المستقبلي. يجب أن يكون الهدف دائما هو التفوق على الآخرين ، وسنرى كيف يمكننا تحقيق ذلك.”

وكان ديفيد ألابا /24 عاما/ آخر لاعب يصل إلى الفريق الأول متدرجا من قطاعات الناشئين في بايرن ، وذلك بعد نجوم آخرين قطعوا المشوار نفسه ، ومنهم فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر وتوماس مولر.

ويضم الفريق الأول لكرة القدم في بايرن عددا من الوجوه الشابة الصاعدة الأخرى مثل جوشوا كيميش /22 عاما/ وكينغسلي كومان /20 عاما/ وريناتو سانشيز /19 عاما/ ، لكنهم انضموا للفريق قادمين من أندية أخرى في صفقات كبيرة.

وسيتولى المدرب المخضرم هيرمان جيرلاند مسؤولية الشؤون الرياضية بينما يتولى يوخن شاور المدير الإداري السابق لنادي ريد بول سالزبورغ النمساوي ، مسؤولية الجانب الإداري للمركز.

أما حارس المرمى توم شتارك فسيرحل عن الفريق الأول ويتولى الإشراف على تطوير الحراس الشبان.

وقال هوينيس “كنا نحلم منذ أعوام عديدة بأن يكون لدينا مركز تدريبي للشباب ، كالذي تمتلكه أندية كبيرة أخرى في العالم.”