الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2019

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة بين منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا التي كانت مقررة في بيونغ يانغ في الثامن من حزيران/يونيو المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 ، نتيجة التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وجرى إعادة جدولة المباراة لتقام في الموعد الأنسب في أيام المباريات الدولية، وذلك في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيتولى مراقبة وضع الأمن والسلامة خلال الأشهر المقبلة، وكذلك في مباراة كأس الاتحاد الآسيوي بين كيغوانتشا الكوري الشمالي واركيم المنغولي، المقررة في 31 أيار/مايو الجاري ، وكذلك خلال مباريات المجموعة السابعة في تصفيات بطولة آسيا (تحت 23 عاما) التي ستقام في بيونج يانج خلال الفترة ما بين 19 و23 تموز/يوليو.

وبعدها، يتخذ الاتحاد الآسيوي القرار بشأن مكان إقامة المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا ، حسب ما ذكره اليوم بموقعه على الإنترنت.