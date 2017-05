6 وجوه جديدة تغزو قائمة منتخب ألمانيا في كأس القارات

استدعى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، 6 وجوه جديدة ضمن قائمة فريقه التي أعلنها، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة كأس القارات المقررة في روسيا الشهر المقبل.

وأعفى لوف عددا من نجوم الفريق البارزين مثل سامي خضيرة ومسعود أوزيل وماتس هوملز وجيروم بواتينغ من المشاركة في هذه البطولة التي تقام من 17 حزيران/يونيو إلى الثاني من تموز/يوليو المقبلين.

كما يغيب عن صفوف الفريق حارس مرماه وقائده مانويل نيوير للإصابة، فيما لم يستدع لوف اللاعبين ماركو ريوس وماريو غوميز.

ويخوض المنتخب الألماني بهذه القائمة أيضا المباراة الودية المقررة مع المنتخب الدنماركي على ملعب الأخير في السادس من حزيران/يونيو المقبل ومباراته أمام سان مارينو في العاشر من الشهر نفسه بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 .

Here it is in full, the #DieMannschaft squad for the 2017 #ConfedCup! ???????? pic.twitter.com/KXHMWY4ZNU

— Germany (@DFB_Team_EN) May 17, 2017