6 وجوه جديدة تغزو قائمة منتخب ألمانيا في كأس القارات

استدعى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، 6 وجوه جديدة ضمن قائمة فريقه التي أعلنها، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة كأس القارات المقررة في روسيا الشهر المقبل.

وأعفى لوف عددا من نجوم الفريق البارزين مثل سامي خضيرة ومسعود أوزيل وماتس هوملز وجيروم بواتينغ من المشاركة في هذه البطولة التي تقام من 17 حزيران/يونيو إلى الثاني من تموز/يوليو المقبلين.

كما يغيب عن صفوف الفريق حارس مرماه وقائده مانويل نيوير للإصابة، فيما لم يستدع لوف اللاعبين ماركو ريوس وماريو غوميز.

ويخوض المنتخب الألماني بهذه القائمة أيضا المباراة الودية المقررة مع المنتخب الدنماركي على ملعب الأخير في السادس من حزيران/يونيو المقبل ومباراته أمام سان مارينو في العاشر من الشهر نفسه بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وضمت القائمة، التي أعلنها لوف اليوم، ثلاثة لاعبين فقط من قائمة المانشافت التي فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وتصدر ساندرو فاغنر، مهاجم هوفنهايم، والذي سجل 11 هدفا لفريقه هذا الموسم ، قائمة الوجوه الجديدة بالفريق والتي ضمت أيضا زميله كريم ديمرباي ولارس ستيندل لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ومارفين بلاتينهارد (هيرتا برلين) وأمين يونس (أياكس الهولندي) ودييغو ديمه (لايبزغ) .

وضمت القائمة، التي أعلنها لوف اليوم ، 23 لاعبا هم:

لحراسة المرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان الفرنسي) .

وللدفاع: ماتياس جينتر (بروسيا دورتموند) ويوناس هيكتور (كولون) وبنيامين هنريكس (باير ليفركوزن) ويوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) وشكودران موستافي (أرسنال الإنجليزي) ومارفين بلاتينهارد (هيرتا برلين) وأنطونيو رويدجر (روما الإيطالي) ونيكلاس سويله (هوفنهايم).

وللوسط والهجوم : جوليان براند (باير ليفركوزن) وإيمري كان (ليفربول الإنجليزي) وجوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) وليون جوريتزكه (شالكه) وسيباستيان رودي وساندرو فاجنر وكريم ديمرباي (هوفنهايم) وليروا ساني (مانشستر سيتي الإنجليزي) ولارس ستيندل (بروسيا مونشنغلادباخ) وأمين يونس (أياكس الهولندي) ودييغو ديمه وتيمو فيرنر (لايبزغ).