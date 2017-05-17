كيف يمكنك مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانًا؟

أعلنت شبكة BT الرياضية أنها ستعرض نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي مجانًا لمشاهديها في جميع أنحاء العالم من خلال عدة خيارات يمكن للمشاهدين اختيار أفضلها.

ويخوض مانشستر يونايتد وآياكس أمستردام نهائي الدوري الأوروبي في ستوكهولم في 24 مايو/ آيار الحالي في حين ستستضيف مدينة كارديف عاصمة ويلز نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ويوفنتوس في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وسيتم عرض المباراتين مجانًا على موقع BT الرياضية على الإنترنت، كما أعلنت الشركة أن المباراتين سيتم بثهما أيضا على الهواء مباشرة عبر موقع “يوتيوب” فضلًا عن قناة HD الخاصة بالشبكة.

وتملك BT الرياضية حقوق بث بطولتي أوروبا حتى عام 2021 وقالت في بيان عبر موقعها على الإنترنت: “بالتأكيد يمكن لأي شخص مشاهدة المباراتين على الإنترنت عبر مشغل الفيديو الموجود على BTSport.com أو تطبيق BT الرياضية، وكذلك على يوتيوب وقناة BT سبورتس HD التلفزيونية”.

وأضافت الشبكة الإنجليزية: “للمرة الأولى على الإطلاق ستتاح مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بخاصية 360 درجة ذات الواقع الافتراضي، مع الخيارات المتاحة على موقع يوتيوب وBT الرياضية والتطبيق الجديد للشبكة”.