أفضل 11 لاعبًا في البطولات الخمسة الكبرى.. تعرف عليهم

نشرت مجموعة البحث التابعة للمركز الدولي للدراسات الرياضية بعض التقارير حول كرة القدم في العالم، من خلال دراسات علمية تخص اللاعبين والمدربين والفرق، واختارت هذه المرة أفضل 11 لاعبا في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وتعتمد المجموعة على دراسات علمية لكل لاعب في كل اللقاءات التي خاضها من خلال دوره في اللقاءات دفاعيا وهجوميا وتكتيكيا وتسجيل الأهداف والمساهمة فيها.

واختارت مجموعة البحث أفضل لاعبين هذا الموسم وقادهم الثنائي الأشهر الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضمت التشكلة لاعبين من دوريات ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وغاب الدوري الفرنسي عن القائمة.

وكان بايرن ميونخ الأفضل بتواجد 4 لاعبين، حيث اختير الألماني مانويل نوير أفضل حارس والثنائي الإسباني خافيير مارتينيز والألماني ماتس هولمز أفضل مدافعين والإسباني تياغو ألكانتارا أفضل لاعب وسط.

كما اختير البرازيلي بروني بيريز، مدافع أيمن روما، ومواطنه أليكس ساندرو، مدافع أيسر يوفنتوس، الأفضل في مراكزهما رغم كون لاعب يوفنتوس حصل على نفس العلامات التي كانت لمواطنه مارسيلو، لاعب ريال مدريد.

وفي وسط الميدان، تواجد الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، والإسباني تياغو ألكانترا، لاعب بايرن ميونخ، والإيفواري نابي كيتا، لاعب لايبزيغ الألماني.

ويقود الهجوم الثنائي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، ويشاركهما البلجيكي درايس ميرتينيز، لاعب نابولي الإيطالي.