إيقاف لاعبة مدى الحياة إثر اعتدائها على منافستها بطريقة وحشية (صور)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة للكرة النسائية في البوسنة واقعة مؤسفة للغاية، إثر قيام إحدى اللاعبات بالاعتداء على منافستها بطريقة وحشية خلال إحدى المباريات.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن الاتحاد البوسني عاقب سيلفيغا سيكاسيتش، لاعبة فريق زيلغنيكار، بالإيقاف مدى الحياة بعد قيامها بالاعتداء على منافستها أدنو ليوبانوفيتش من فريق ملادوست، بطريقة وحشية من خلال طرحها أرضًا وتوجيه اللكمات في وجهها.

ووصفت اللجنة التأديبية في الاتحاد البوسني الواقعة التي قامت بها اللاعبة سيلفيجا بالجريمة الخطيرة، لأن ما قامت به من سلوك لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق.

وعلى الرغم من إشهار البطاقة الحمراء في وجهها، إلا أن سيكاسيتش لم تبدِ أي ندم على ما فعلته، والذي يعد أمرًا غير مألوف على كرة القدم النسائية بشكل خاص.

من جانبه، أصدر نادي ملادوست، الذي تعرضت لاعبته أدنو ليوبانوفيتش لهذا الاعتداء، بيانًا جاء فيه: “ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف هذا العمل، ومع ذلك فإننا مطالبون بأن نبقى مهذبين؟ يكفي القول بأن هذا النوع من السلوك لا يمكن قبوله، والناس مثل سيلفيغا لا ينتمون إلى كرة القدم ويستحقون أن يتم إيقافهم مدى الحياة”.