كافاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي ومبابي أفضل واعد

المصدر: باريس - إرم نيوز

اختار لاعبو دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم.

وسجل المهاجم القادم من أوروغواي 35 هدفًا في 35 مباراة هذا الموسم ومن المرجح أن ينهي باريس سان جيرمان المسابقة في المركز الثاني خلف موناكو.

وحصل ليوناردو غارديم مدرب موناكو على جائزة أفضل مدرب بينما اختير مهاجمه كيليان مبابي كأفضل لاعب صاعد ودانييل سوباشيتش أفضل حارس مرمى.

وسيتوج موناكو بأول ألقابه في الدوري منذ العام 2000 إذا تجنب الخسارة أمام سانت إيتيان بعد غد الأربعاء.

واختير نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل لاعب فرنسي خارج البلاد.