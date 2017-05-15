كوريا الشمالية مرشحة لتنظيم مونديال 2030 بالمشاركة مع هذه الدول

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

عبر رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم عن رغبة بلاده في تنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع جيرانه رغم الخلافات السياسية بين بلده والجارة كوريا الشمالية.

وقال مونغ جيو تشونغ للصحفيين “إن جلست كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين واليابان للنقاش فأعتقد أن بإمكاننا تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك”.

وانتخب الكوري الجنوبي مؤخرا عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا ويرغب في لعب دور مهم في تنظيم القارة للمسابقات العالمية.

وأكد الكوري الجنوبي أن الرئيس الحالي للفيفا إنفانتينو يرغب في تنظيم عدة بلدان لكأس العالم في المستقبل بعد زيادة عدد المنتخبات لـ48.

وقالت تقارير إعلامية كورية جنوبية أن المقترح لم يناقش بعد لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرغب في إشراك كوريا الشمالية في تنظيم التظاهرات الإقليمية والعالمية.

وتشهد العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تأثرا دائما كما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية نظام كم جونغ أون لكونه يجري تجارب على أسلحة نووية ومتطورة.