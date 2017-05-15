الشيخ سلمان يؤكد مواصلة الاستثمار في قطاع الواعدين

المصدر: كوالالمبور - إرم نيوز

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزام الاتحاد القاري بمواصلة الاستثمار في قطاع الواعدين، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لكرة القدم الآسيوية.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها للاتحادات الوطنية الأعضاء بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الواعدين، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعام الخامس على التوالي.

وقال الشيخ سلمان في رسالته -التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للاتحاد القاري اليوم الإثنين “يسجَّل اليوم علامة فارقة جديدة في رحلة قطاع الواعدين بقارة آسيا، وأنا سعيد بمشاركة 38 اتحادًا وطنيًا في الاحتفال بيوم الواعدين الآسيوي لهذا العام، وهو رقم قياسي منذ إطلاق هذا الاحتفال عام 2013، ويحق لنا أن نفخر بارتفاع نسبة المشاركة في فعاليات هذا اليوم بنسبة 60% للعام الثاني على التوالي، حيث يحتفل معنا اليوم رقم قياسي من المشاركين في مختلف أنحاء القارة”.

وأضاف “إن إنجازاتنا المتعددة في مجال قطاع الواعدين تعبّر عن الوحدة والتضامن في القارة الآسيوية تحت شعار (آسيا واحدة.. هدف واحد)، وبهذه المناسبة أود أن أشكر اتحاداتنا الوطنية الأعضاء على تفانيهم الكبير، وعملهم الجاد في التعاون مع الاتحاد الآسيوي لإبراز يوم الواعدين بالصورة المتميزة، التي تؤكد الحرص المشترك على تحويل هذا اليوم إلى نقطة انطلاق متجددة، لتطوير منظومة الفئات العمرية بمختلف أنحاء القارة”.

وتابع “عندما قمنا بإطلاق إطار الرؤية والمهمة، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتحديد طموحاته من أجل تعزيز مكانة كرة القدم لتكون الرياضة الأولى في قارة آسيا، ونحن نعتقد أن الاستثمار بقطاع الواعدين يلعب دورًا رئيسيًا في تمتين الأساسات للعبتنا كي تواصل الازدهار”.

وقال الشيخ سلمان “إن فلسفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مجال الواعدين واضحة، لأن كرة القدم لا تستثني أي أحد، وهي مصممة من ناحية المبدأ لتشجع على الاندماج وإيجاد فرص متساوية أمام الجميع، والأمر الأهم أن هذه اللعبة الجميلة تستند إلى قيم إيجابية مثل العمل الجماعي، والاحترام المتبادل واللعب النظيف، وهي تساهم في تطوير المجتمعات بكافة أرجاء القارة”.

وأكد الشيخ سلمان على ضرورة مواصلة البناء على ذات الوتيرة، سواء بالعمل على كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة أو كرة القدم للهواة، وتوفير الفرصة للفتيان والفتيات، والنساء والرجال، من أجل ممارسة كرة القدم، مشددًا على أهمية رعاية مختلف أركان منظومة كرة القدم كي تواصل النمو والتقدم في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيواصل مساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل تطبيق برامج فعالة وشاملة للواعدين في كافة أرجاء القارة، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل الواعدين في الاتحاد الآسيوي تواصل العمل مع الاتحادات الوطنية من أجل دفع التعاون المشترك على صعيد رعاية الواعدين حيث ستقوم المجموعة في وقت لاحق بتفعيل دليل الواعدين في الاتحاد.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي رسالته بالإعراب عن عميق التقدير للاتحادات الوطنية الأعضاء على روح الشراكة والوحدة التي أظهرتها خلال الاحتفالات بيوم الواعدين، كما أشاد بالمدربين والأهالي والمتطوعين، على العمل الذي يقومون به من خلف الأضواء من أجل ضمان استمرار نجاح قطاع الواعدين في آسيا.