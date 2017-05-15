واقعة مثيرة لحكم يحتسب ركلة جزاء ضد بديل (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

شهدت مباراة الفريق الثاني لسبورتنغ لشبونة وأكاديميكا في دوري الدرجة الثاني البرتغالي، أمس الأحد، واقعة غريبة، بطلها الحكم الذي احتسب ركلة جزاء على أحد اللاعبين البدلاء.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم سبورتنغ لشبونة على أرضه بهدف غليسون بعد ست دقائق من البداية عندما أشار الحكم إلى احتساب ركلة جزاء لصالح الضيوف، بعدما لمست الكرة أحد لاعبي سبورتنغ الذين يجرون تدريبات الإحماء خلف خط المرمى.

واعترض لاعبو سبورتنغ على القرار كثيرا وأبدوا استغرابهم من الواقعة لكن الحكم أصر على موقفه ليسجل روي ميغيل هدف التعادل لأكاديميكا بعد مرور ساعة من بداية المباراة.

وعاد اللاعب ذاته وأحرز هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 76 ليقود فريقه لانتصار غير مستحق ليتقدم أكاديميكا بهذا الفوز للمركز العاشر متفوقا أربعة مراكز على منافسه.