لافيتزي يعتذر بسبب صورة مسيئة للصينيين

المصدر: هونغ كونغ – إرم نيوز

اعتذر إيزيكيل لافيتزي بشدة بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها أن لاعب منتخب الأرجنتين يسخر من الصينيين عن طريق شد وجهه.

وأظهرت الصورة لافيتزي، المنضم لفريق هيبي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة كلفت ملايين الدولارات العام الماضي، يقوم بهذا الأمر مرتديًا قميص النادي الصيني. وأصدر اللاعب والنادي بيانين لمحاولة توضيح الموقف.

وقال لافيتزي في بيان، أمس الأحد: “بناء على طلب الدوري الصيني الممتاز التقطنا الصور الرسمية للموسم.. حصلنا على تعليمات من مسؤول التصوير وكنت أحاول الخروج ببعض الصور المثيرة عن طريق عمل بعض الوجوه المضحكة التي يمكن استخدامها بعد ذلك لأغراض ترفيهية”.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 32 عامًا: “لم تكن لدي أي نية لتوجيه إهانة للشعب الصيني”.

وتابع: “أنا سعيد جدًا بالوجود هنا في نادي هيبي.. قضيت فترات رائعة مع أصدقائي.. يعاملني الجميع هنا بكل ود وأستمتع بحياتي”.

وواصل لافيتزي: “أعتذر بشدة إذا كان تصرفي سبب أي إهانة للشعب الصيني والمشجعين.. سأكون أكثر حذرًا في تصرفاتي مستقبلا”.

وانضم لافيتزي إلى هيبي في فبراير شباط من العام الماضي في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي عشرة ملايين يورو (10.93 مليون دولار) في الموسم الواحد، لكن إصابات قلصت مشاركاته مع النادي في عامه الأول.

وظهر اللاعب الأرجنتيني بشكل رائع في الأسابيع الأخيرة وسجل هدف التعادل لفريق المدرب مانويل بليغريني بنتيجة 1-1 مع قوانغتشو آر آند إف يوم الجمعة الماضي.

وقال هيبي، الذي نفى نشر هذه الصور بشكل رسمي: “منذ انضمامه في بداية 2016، إن لافيتسي يتأقلم بشكل جيد جدًا مع الفريق ويحظى بحب المشجعين أيضا”.

وأضاف: “عبر عن حبه للصين في العديد من المناسبات.. الآن تواصلنا معه وأوضح أنه لم يقصد أي سوء نية.. واعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون قد تسبب فيه”.