تعيين البرتغالي فينغادا مدربًا جديدًا لمنتخب ماليزيا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين البرتغالي نيلو فينغادا لقيادة المنتخب الأول الذي يقبع بالمركز 158 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

ولم يكشف الاتحاد الماليزي عن أي تفاصيل بخصوص عقد المدرب البالغ عمره 64 عاما، لكن ستتمثل أول مهمة في قيادة مشوار الفريق في تصفيات كأس آسيا 2019.

وتقدمت ماليزيا باستئناف ضد مواجهة كوريا الشمالية في بيونغيانغ لأسباب أمنية، ولذلك ربما تقام أول مباراة لفينغادا على أرضه أمام لبنان في الـ 13 من يونيو /حزيران.

وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم، رئيس الاتحاد الماليزي، في بيان تعيين المدرب “في ظل خبرته وعمره فنحن نراه أفضل مدرب ليقود المنتخب الوطني لتحقيق النجاح”.

وسيتولى فينغادا المسؤولية خلفا للمدرب أونغ كيم سوي، الذي سيشغل منصب مدرب منتخب تحت 22 عاما، وسيصل إلى ماليزيا في الـ 25 من مايو/ أيار لبدء عمله.

وعمل فينغادا في مجال التدريب لأكثر من 35 عاما وتولى قيادة العديد من الأندية والمنتخبات.