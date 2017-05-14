باريس سان جيرمان يغلق الباب أمام كبار أوروبا

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تطارد الشائعات عدة لاعبين من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يستعد لعملية تغيير كبيرة في الصيف القادم في محاولة جديدة لتحقيق حلم إدارته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ الخسارة المدوية أمام برشلونة 6/1 في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال والخروج رغم الفوز ذهابًا 4/0 ما زال مستقبل المدرب الإسباني أوناي إيمري مجهولًا ومستقبل عدة لاعبين أكدت اللقاءات الكبرى عدم قدرتهم على قيادة الفريق في المواجهات الكبرى.

وصرح المدرب أوناي إيمري والرئيس القطري ناصر الخليفي أن نهاية الموسم الحالي ستكون محطة للتقييم ودخول سوق الانتقالات بقوة لجلب لاعبين قادرين على تحقيق حلم الفريق في التتويج قاريًا.

وحافظ الفريق الباريسي على لقبه بطلًا لكأس رابطة الأندية الفرنسية ويلعب نهائي كأس فرنسا أمام أنجيه ومرشح للفوز باللقب لكنه خسر بشكل كبير لقب الدوري الفرنسي لفائدة موناكو.

ويعد مصير عدة لاعبين في الفريق مجهولًا لكن ناصر الخليفي أغلق الباب أمام 3 منهم غير قابلين للبيع والرحيل وهو المدافع البرازيلي ماركينهوس والدولي الفرنسي الشاب أدريان رابيو والدولي الإيطالي ماركو فيراتي.

ويعد الثلاثي مطلبًا لفرق كبرى في أوروبا وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

لكن في المقابل هناك عدة لاعبين في طريقهم للرحيل كالإسباني خيسي رودريغيز المعار للاس بالماس والفرنسي بلوس ماتويدي والبرازيلي لوكاس مورا والبولندي غريغور كريشوياك والحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو المعار لأوساسونا الإسباني.

كما أن لاعبين آخرين يبقى مصيرهم مجهولًا وعلى رأسهم العميد البرازيلي تياغو سيلفا الذي يفتقد لشخصية القائد والتي كان يملكها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الفريق قبل رحيله نحو مانشستر يونايتد.