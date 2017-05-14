لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة إسبانيا وفيتل ثانيًا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس اليوم الأحد لقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1.

وحل هاميلتون في المركز الأول متفوقًا على الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري والذي احتل المركز الثاني.

والفوز هو الثاني لهاميلتون في سباقات البطولة هذا الموسم كما أنه الانتصار رقم 55 له في السباقات التي خاضها على مدار مشاركاته في بطولة فورمولا 1 خلال مسيرته الرياضية.

وشهد السباق صراعًا بين السائقين الحائزين على عدة ألقاب في البطولة بينما جاء باقي السائقين خلفهما فيما يشبه سباق آخر.

وأنهى الأسترالي دانييل ريتشياردو السباق في المركز الثالث بفارق 75.8 ثانية عن هاميلتون.

وكان ريتشياردو السائق الوحيد الذي لم يتفوق عليه أول سائقين في السباق بلفة كاملة بينما لم يكمل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وكيمي رايكونن سائق فيراري السباق حيث انسحبا بسبب اشتعال المحرك وتصادم في اللفة الأولى على الترتيب.

وقلص هاميلتون، بهذا الفوز، الفارق الذي يفصله عن فيتيل متصدر الترتيب العام للبطولة هذا الموسم إلى 6 نقاط بعد 5 سباقات فقط من البطولة.