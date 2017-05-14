العنصرية قد تعجل برحيل لافيتزي عن الصين (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ارتكب الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي، مهاجم هيبي تشاينا فورشن الصيني، حركة بدت “عنصرية” خلال صورة بثها عبر حساباته الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي تنتقص من الصينيين.

ورغم أنه أصبح هذا الأسبوع اللاعب الأعلى أجرا في العالم بحصوله على 798 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من ناديه الصيني، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الدولي الأرجنتيني في صورة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم ويجذب عينيه ويحاول أن يضيقهما كالصينيين فيما بدا أنها حركة عنصرية ضد الآسيويين.

وتعرض لافيتزي لهجوم شديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا وقال أحد مستخدمي تويتر: “العار عليك لافيتزي”.

وقال آخر: هذا عنصري جدا”! ، بينما طالب مواطن صيني آخر بإبعاد المهاجم الأرجنتيني من البلاد، قائلا: “أنا صيني، أريد فقط أن أقول إنه يجب رحيل لافيتزي من بلادي”.

ولعب لافيتزي، البالغ عمره 32 عاما، في نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا وكانت آخر مشاركاته مع المنتخب في كأس كوبا أمريكا 2016 في يونيو/ حزيران الماضي عندما كسر مرفقه خلال الفوز 4-صفر على الولايات المتحدة صاحبة الضيافة في الدور قبل النهائي.