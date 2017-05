احتفال جنوني من لاعب بنفيكا عقب التتويج بالدوري البرتغالي (فيديو)

احتفل أليسو بيريرا، ظهير أيسر فريق بنفيكا البرتغالي، بشكل جنوني وغريب، عقب تتويج فريقه، أمس السبت، بلقب الدوري البرتغالي، للمرة الـ36 في تاريخه.

وحقق فريق بنفيكا الدوري البرتغالي للمرة الـ 36 في تاريخه، بعد فوزه على فريق فيتوريا غيماريش بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النور، أمس السبت.

وأحضر بيريرا دراجته النارية في أرضية الملعب، حيث لم يكتفِ ببعض المهارات الطريفة بدراجته على عشب الملعب، بل أخد كأس البطولة مع زميله على الدراجة ودارا فيها بالملعب محتفلين وسط فرحة عارمة من جماهير النادي.

وخلال التواجد في غرفة الملابس، دخل اللاعب بدراجته واحتفل بها في غرفة الملابس، وأخذ يلف بها في الغرفة وحوله زملائه.

