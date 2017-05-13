آريين روبن يحصل على قبلة أنشيلوتي (صورة)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

حصل الجناح الهولندي أريين روبن على أمنيته وتلقّى قُبلة من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد هدفه الرائع في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، والذي قاد بايرن ميونخ للفوز على لايبزيغ 5/4 في لقاء مجنون وجميل في الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبّل نجمه الفرنسي فرانك ريبيري بعد استبداله خلال لقاء بروسيا دورتموند، وصرّح حينها النجم الهولندي أنه يشعر بالغيرة لأن زميله حصل على قبلة من المدرب المخضرم.

وجاءت الفرصة للنجم الهولندي ليحصل بدوره على قبلة بعد نهاية اللقاء من المدرب الإيطالي كهدية لمجهوده الرائع والفردي والذي جاء منه هدف الفوز.