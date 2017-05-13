لاعب يسجّل ركلة مقصية رائعة في مرماه (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب سويسري يسجل هدفًا في مرماه بشكل رائع، بعدما حاول تشتيت الكرة من منطقة جزائه.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، سجّل المدافع السويسري أدريان غولفو، الهدف في شباكه من ضربة مقصية رائعة، خلال مباراة فريقه باولي أمام ضيفه رينينز، في الأدوار الإقصائية لكأس “فودويز” السويسري لكرة القدم.

وفي الوقت الذي كان فريقه متأخراً بهدفين لهدف في المباراة، أراد “غولفو” إبعاد هجمة خطرة عن مرماه، ونجحت معه الحركة المُقصية، ولكن الكرة لم تذهب باتجاه مرمى الضيوف، بل سكنت شباك فريقه، مسجلاً هدفاً ثالثاً لصالح الخصم.

ولحسن حظ اللاعب فإن فريقه عبر إلى الدور المقبل من الكأس، بعد أن حقق الفوز في المباراة بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (3- 3).