تغريدة العريفي عن منع احتفالات الصليب في ملاعب العالم تثير الجدل

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

ألقت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية الضوء على تغريدة الداعية السعودي محمد العريفي على “تويتر”، والتي تحدث من خلالها عن إشارات الصليب التي يقوم بها رياضيون بعد الفوز أو تسجيل هدف، وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يمنع الإشارات الدينية في الملاعب.

وقالت الصحيفة إن الداعية الإسلامي مشهور ويتابعه حوالي 4.17 مليون على تويتر، ولكن تغريدته أثارت جدلًا كبيرًا بين متابعيه الذين أخبروه بكون لاعبين مسلمين يسجدون أيضًا بعد الفوز وبعد تسجيل الأهداف.

واستشهدت الصحيفة بعدة تغريدات ردت على الداعية الإسلامي، ومن بينها من استشهد بالمصري محمد صلاح، مهاجم روما، والذي يسجد بعد كل هدف دون أن يعاقبه أحد.

كما اتهمه البعض بكونه يدعو للتفرقة وسخر البعض من تدوينته، حيث كتب أحدهم: “حين يصبح البغدادي رئيسًا للفيفا سنناقش موضوع إشارة الصليب”.

وأكدت الصحيفة أن موضوع الإشارات الدينية ليس جديدًا في عالم الرياضية وأعطت عدة أمثلة على ذلك من بينها حذف صورة الصليب من أقمصة ريال مدريد التي تباع في الشرق الأوسط بقرار من الشركة المسؤولة عن تصنيعهم وبيعهم في المنطقة.

وقال مسؤول في الشركة: “ريال مدريد يملك منتوجين وشركتنا تستعمل المنتوج دون صليب لحساسية الموضوع في المنطقة”.

كما حذف الفريق الإسباني شعار الصليب عن قميصه حين وقع عقد رعاية مع شركة طيران الإمارات.

كما أكدت الصحيفة، أن البولندي أرتور بوروتس، حارس سلتيك الأسكتلندي، اعتقل بسبب شعارات دينية ضد أنصار فريق غلاسكو رينجرز في صراع بين طائفتين دينيتين من نفس الديانة المسيحية وتعرض للاستجواب من طرف الشرطة .

كما وجه الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إنذارًا وتحذيرًا للدولي الإنجليزي السابق بول غاسكوين بسبب شعارات دينية ضد جماهير سيلتيك.

ومعروف أن سلتيك يشجعه الكاثوليك وغلاسكو رينجرز يشجعه البروتستانت، وهما طائفتان مسيحيتان شهد تاريخهما صراعًا قويًا لازال مستمرًا حتى الآن، خصوصًا في الجزر البريطانية.

ووجهت اتهامات لفريق رينجرز بسبب فرضه طقوسًا دينية على لاعبيه قبل اللقاءات وهو ما نفاه رسميًا، لكن السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، صرح سابقًا أنه حذر مهاجمه المكسيكي خافيير هيرنانديز من رفع أي شعار كاثوليكي خلال أحد لقاءات الفريقين في أسكتلندا.