أولمبيك ليون مهدّد بالحرمان من المسابقات الأوروبية.. تعرّف على السبب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” تحقيقًا ضد فريق أولمبيك ليون الفرنسي على خلفية إلقاء جماهيره للألعاب النارية وبعض الأشياء داخل الملعب وإغلاق سلالم الملعب والأبواب، خلال لقاء الفريق الفرنسي أمام أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي والذي شهد إقصاء الفريق رغم فوزه إيابًا 3-1 بعد خسارته ذهابًا 4-1.

وتأتي خطورة التحقيق المفتوح في كونه قد يمنع الفريق الفرنسي من المنافسات الأوروبية لسنتين حال إدانته من طرف لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي.

وكان الفريق الفرنسي عوقب برفقة بشكتاش التركي خلال لقائهما في ربع النهائي بعد شجار بين جماهيرهما ووقعت عليهما غرامة تصل لـ100 ألف يورو مع تهديدهما معًا بحرمانهما من المشاركة في المسابقات الأوروبية لسنتين حال عودة جماهيرهما لإحداث الشغب.

وقد يفتح التحقيق الباب أمام فرق أخرى في الدوري الفرنسي للاستفادة من إيقاف أولمبيك ليون وعلى رأسها فريقا أولمبيك مارسيليا وبوردو المنافسان على مقاعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.