مدرب بروسيا دورتمود ينتقد لاعبيه ويثير الشكوك حول مستقبله

المصدر: برلين - إرم نيوز

أكد توماس توشيل المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن هناك “ثقة قصوى” مع لاعبيه عقب خلاف مع الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواخيم فاتسكه.

ووصف توشيل لاعبين مجهولين وجهوا انتقادات إليه عبر تقرير إعلامي ألماني بأنهم يفتقرون إلى المعايير الأخلاقية، وأنه لن يهتم بهذه الانتقادات.

وقال توشيل في مؤتمر صحفي في مقر النادي: “تربطني باللاعبين ثقة كبرى، وإذا كان هناك أي شرخ في علاقتنا لم نكن لنحقق ما حققناه من إنجازات”.

وأكد فاتسكه أنه كان يعارض توشيل فيما يتعلق بإعادة تحديد مباراة دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا أمام موناكو والتي أُقيمت بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الذي تعرضت له حافلة بروسيا دورتموند.

وقال توشيل، الذي انتقد بشدة خوض فريقه للمباراة بعد وقت قصير من الحادثة، إن الاختلاف مع فاتسكه “حتى الآن” لم يتم تصفيته ولكنه تعلم أن يتخطى المواقف.

وقال إن الأسبوع الماضي شهد “الكثير من التغييرات بطريقة ذهبت إلى أبعد مما ينبغي ومن واقع حادثة سيئة كنت مشارك فيها”.

وأدى هذا الخلاف لانتشار شائعات بأن توشيل لن يبقى مع النادي بعد نهاية الموسم الجاري رغم أن عقده مازال به عام كامل.

ورغم أن توشيل كان واثقًا من قبل أنه سيوقع عقدًا جديدًا مع الفريق، لكنه ألمح إنه لم يصبح متأكدًا من هذا الأمر.

وقال: “من السذاجة بعد هذا الأسبوع أن أقول، إننا نعمل مثلما كنا. أنا الشخص الخاطئ للتكلم عن هذا الأمر، أنا مجرد موظف”.

وقال توشيل: “حدة الأسبوع الماضي لم تمر دون أثار”. وتحدث عن “الكثير من الأكاذيب، والكثير من تلطيخ السمعة” والتي كانت مبنية على مصادر مجهولة.

وقال: “المساحات الشخصية تم التعدي عليها بصورة درامية، وبالنسبة لي من الصعب أن أتعامل معها”.

وأضاف: ” في هذه اللحظة أشعر بالقوة والالتزام نحو فريقي والأهداف الرياضية التي يجب أن نفعلها سويًا لجعل هذا الموسم عظيمًا”.

ويحل بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثالث، ضيفًا على أوغسبورغ غدًا السبت بحثًا عن التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا، كما يخوض الفريق المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام آينتراخت فرانكفورت يوم 27 من الشهر الجاري.