أول تطبيق لنظام ركلات الترجيح الجديد ينتهي بفوز سيدات ألمانيا (فيديو)

المصدر: زوريخ ـ إرم نيوز

استُخدم النظام الجديد لركلات الترجيح في كرة القدم المشابه لنظام الإرسال في التنس خلال الشوط الفاصل في بطولة رسمية أمس الخميس لكنه انتهى بشكل معتاد بفوز ألمانيا.

ووُضع النظام الجديد ليحمى الفريق الذي يسدد ثانيًا في ركلات الترجيح من التعرض لضغط نفسي.

وبدلاً من النظام المعتاد تم استخدام النظام الجديد في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا للسيدات.

ونظام ركلات الترجيح يدعى “ABBA” وفيه يقوم الفريق “A” بتسديد الركلة الأولى ثم يسدد الفريق “B” مرتين، ويعود لاعب فريق “A” للتسديد مرة أخرى وهكذا، حتى يكمل كل فريق 5 ركلات.

وعلى غير المعتاد أهدرت ألمانيا أول ثلاث ركلات ترجيح لكنها انتصرت في النهاية 3-2 على النرويج لتبلغ نهائي البطولة المقامة في جمهورية التشيك.

وسدّدت ألمانيا أولاً ونجحت كارين سنيف حارسة النرويج في التصدي للكرة.

ثم سدّدت النرويج ركلتين متتاليتين وأهدرت الأولى وسجلت الثانية لتتقدم 1-صفر.

ثم سدّدت ألمانيا ركلتين متتاليتين أهدرتهما قبل أن تنجح النرويج بتسجيل واحدة لتتقدم 2-صفر وبعد ذلك أهدرت ركلة أخرى.

ونجحت ألمانيا بإحراز ركلتين متتاليتين وأهدرت النرويج الركلة الأخيرة لتتعادلا 2-2 بنهاية المحاولات الخمس لكل فريق.

وأهدر منتخب النرويج ركلة قبل أن تسجل ألمانيا وتفوز 3-2.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (اي.اف.ايه.بي) -وهو المسؤول عن وضع قوانين وقواعد اللعبة- على تجربة النظام الجديد في مارس آذار، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تؤكد أن الفريق الذي يسدد أولا يفوز في ركلات الترجيح بنسبة 60 في المئة وهو بذلك يحصل على أفضلية غير عادلة.

ويستخدم النظام الجديد أيضًا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا المقامة في كرواتيا والتي لم تصل بعد إلى أدوار خروج المهزوم.