علي بن الحسين ينتقد عمل إنفانتينو في الفيفا

المصدر: برلين - إرم نيوز

يرى الأمير الأردني علي بن الحسين، المرشّح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن غياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا أخفق في تغيير طريقة إدارة الاتحاد.

وتولى إنفانتينو المسؤولية خلفًا لمواطنه السويسري سيب بلاتر في فبراير 2016 بعدما تفوّق في الانتخابات على مرشحين بينهم الأمير علي.

وخلال الجمعيّة العموميّة السنويّة للفيفا التي عُقدت اليوم الخميس أعلن إنفانتينو أن “الفيفا في شكله الجديد منظّمة تتمتع بالشّفافيّة… منظّمة نزيهة للغاية”.

ولكن فور انتهاء الجمعيّة العموميّة، التي لم تشهد أي خلافات تذكر حول طائفة من القضايا مع موافقة 95% من الوفود على قائمة المرشحين للجان، أبلغ الأمير علي الصحفيين بأن المنظّمة لا تزال تواجه متاعب جمّة.

وقال الأمير علي “أعتقد أن من الجلي أن الكثير من الأمور لم تتغيّر”.

وأضاف الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني للعبة “لن أقيّم أحدًا ولكن ما أقوله إن النظام وطريقة إدارة الأمور لم تتغير. لا أرى أثرًا على أرض الواقع للتغيير والانفتاح والشفافية التي يتحدث عنها الجميع”.

وقرر مجلس الفيفا يوم الثلاثاء الماضي عدم تجديد ولاية مسؤولين اثنين بارزين في لجنة القيم ساعدا في إبعاد العديد من المتورطين في مزاعم فساد.

ورشّح مجلس الفيفا الذي يرأسه إنفانتينو مسؤولين آخرين لخلافتهما.

وقال الأمير علي إن هذا القرار خاطئ.

وأضاف “بالطبع انتهت ولايتهما.. ولكنهما في خِضم قضايا وهذا القرار سيؤدي إلى تأخير العملية”.

وتابع “حتى أكون أمينًا إذا لم يكن الوضع سيئًا فلا يحتاج للتدخل لإصلاحه، يبدو أننا نسمع العديد من الأسباب وراء ذلك ولكننا لم نحصل على تفسير ومن الحقوق الأساسية للجمعية العمومية معرفة الأسباب التي تقف وراء التغييرات.. هذا يذكرني بأمور حدثت في الماضي”.