الاتحاد الأمريكي يشكو رئيس نادي أولمبيك ليون للفيفا

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

رفع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد جان ميشيل أولاس رئيس فريق أولمبيك ليون الفرنسي بعد احتجاج إدارة فريق بورتلاند تورس للسيدات على خلفية محاولته إقناع أحد اللاعبات بالالتحاق بفريقه.

واستغل جان ميشيل أولاس مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع لاعبات المنتخب الأمريكي الأبرز في العالم للالتحاق بفريقه وتمكن سابقًا من التعاقد مع النجمة أليكس مورغان التي تلعب في صفوف فريقه.

كما حاول مؤخرًا إقناع أفضل لاعبة في العالم كارلي لويد وأرسل لها رسائل عبر تغريدات على موقع “تويتر” يدعوها للعب في أوروبا وتجربة الاحتراف خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان محاولته الأخيرة سبب الشكوى الموجهة ضده للفيفا حيث حاول إقناع ألي لونغ اللاعبة السابقة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي عادت للولايات المتحدة الأمريكية للعب في فريق بورتلاند تورس.

وكتب ميشيل أولاس على “تويتر” للنجمة الأمريكية: “أهلًا ألي، الجميع يريد أن تأتي لأولمبيك ليون مع مورغان الموسم القادم للفوز بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا”.

وانتقد رئيس الفريق الأمريكي سلوك أولاس وقال: “بدلًا من استمالة لاعبات يملكن عقودا، تعال مع فريقك لتواجه تورس وستعرف ما ينتظرك”.