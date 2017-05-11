بوادر أزمة.. ماليزيا ترفض مواجهة كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

المصدر: كوالالمبور ـ إرم نيوز

استند رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم إلى مخاوف أمنية في حديثه عن معارضة قرار إقامة مباراة بلاده مع كوريا الشمالية الشهر المقبل في بيونغ يانغ.

وقال تونكو إسماعيل رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم لمجلة “فور فور تو” الرياضية الإلكترونية اليوم الخميس “أشعر بالقلق إزاء سلامة اللاعبين”.

وأضاف “أحد ردود الفعل التي تلقيتها هي أننا سنضطر لأخذ طعامنا معنا خوفا من تعرضنا للتسمم”.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بمدينة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية، يوم الـ 8 من حزيران/يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية بناء على قرار من الاتحاد الآسيوي أمس الأول الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الـ 28 من آذار/مارس الماضي، لكن تم تأجيل المباراة بعد اغتيال كيم يونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ في مطار كوالالمبور الدولي في الـ 13 من شباط/فبراير.

وأسفر هذا الحادث عن توتر حاد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقام كل منهما باستدعاء سفيره لدى الآخر، كما تم منع بعض المواطنين الماليزيين لفترة من مغادرة كوريا الشمالية.

وإذا لم يشارك المنتخب الماليزي في المباراة سيتم تلقائيا اعتباره خاسرا صفر/3 وتغريمه 50 الف دولار.

وأكد تونكو أن القرار النهائي بيد الحكومة الماليزية ووزارة الرياضة.