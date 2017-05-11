شابيكوينسي يخسر “كأس ريكوبا” في المدينة التي فقد فيها أغلب لاعبيه

المصدر: ميدين ـ إرم نيوز

خسر فريق شابيكوينسي البرازيلي أمام فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في بطولة كأس ريكوبا لكرة القدم، بعدما عاد لذات المدينة الكولومبية التي لقى أغلب لاعبي الفريق حتفهم فيها إثر حادث تحطم الطائرة.

وعلى ملعب مدينة ميديين، تاناسيو جيراردوت، خسر الفريق البرازيلي مساء الأربعاء (صباح الخميس) 1 / 4، علمًا بأنه كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب 2 / 1 الشهر الماضي.

وسجل أهداف أتلتيكو دايرو مورينو وأندريس إيبارغوين حيث سجل كل منهما هدفين، فيما سجل هدف شابيكوينسي الوحيد توليو دي ميلو.

وتشكلت روابط قوية بين الناديين بعد وفاة 19 لاعبًا من الفريق بالإضافة للمدرب في حادث تحطم الطائرة في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث سافروا إلى ميديين للعب نهائي بطولة سودأمريكانا.

تم إلغاء هذه المباراة بعدها ومنح اللقب لشابيكوينسي بناء على طلب أتلتيكو ناسيونال.

وعاد أربعة ركاب من الرحلة المشؤومة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ميديين هذا الأسبوع بجانب الفريق الجديد، وهم اللاعبون جاكسون فولمان وآلان روشيل ونيتو بالإضافة للصحافي رافايل هينزيل.

ومنذ ذلك الوقت عمل الحارس فولمان كمعلق تلفزيوني بعد بتر قدمه اليمنى.

وتقام بطولة ريكوبا كل عام بين الفريقين الفائزين ببطولتي كأس ليبرتادوريس وكأس سودأمريكانا، في الموسم السابق.