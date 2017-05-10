هذا ما فعله ناد إيراني لإجبار لاعب عراقي على التخلي عن مستحقاته

المصدر: إرم نيوز

كشف العراقي كرار جاسم الذي يلعب لصالح نادي تراكتور سازي تبريز أحد أهم الأندية الإيرانية، الأربعاء، عن مصادرة إدارة النادي جواز سفره ومنعه من مغادرة إيران والعودة إلى العراق.

وقال كرار جاسم في تصريح لوكالة أنباء “الرياضة”، إن “المشرف على إدارة تراكتور سازي تبريز، أيوب ذو الفقاري، رفض منحي جواز سفري وقام بمصادرته مقابل التخلي عن مستحقاتي المالية التي بذمة إدارة النادي”.

واعتبر اللاعب العراقي أن “الوثائق التي نشرتها إدارة نادي تراكتور سازي تبريز تطالب فيه بالتوقيع على وثيقة للتنازل عن مستحقاته المالية ومنحه جواز سفره”.

وأشار كرار جاسم أنه لا يمكن له بيان موقفه أكثر من هذا من أجل عدم التأثير على نفسية لاعبي نادي تراكتور سازي تبريز أمام نادي النفط يوم غد الخميس، منوهاً إنه “سوف يوضح موقفه بعد المباراة”.

وتعرض منزل اللاعب كرار جاسم في 29 من مارس/ آذار الماضي، إلى هجوم ما أدى إلى احتراق سيارته الشخصية التي كانت مركونة في مرآب منزله.

يذكر أن كرار جاسم سبق أن مثل فريق نفط الوسط وقاد الفريق إلى دور16 لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وأحرز مع الفريق المركز الثاني في الدوري العراقي كما سبق ان مثل عدة أندية منها الوكرة القطري والاستقلال الإيراني وتراكتور سازي خارجياً كما مثل الطلبة والنجف أيضاً.