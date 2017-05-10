ما هي خطة أدفوكات لإعادة منتخب هولندا للطريق الصحيح؟

المصدر: أمستردام – إرم نيوز

يثق ديك أدفوكات، المدرب الجديد لمنتخب هولندا، أن بوسعه إعادة إطلاق مسيرة الفريق في تصفيات كأس العالم 2018 لكنه اعترف بأنه لا يملك الكثير من الوقت.

وسيساعد رود خوليت، المدرب البالغ عمره 69 عاما، الذي أصبح أكبر مدرب في تاريخ منتخب هولندا.. وسيترك أدفوكات فناربخشه التركي في نهاية الموسم الحالي ليقود المنتخب الوطني للمرة الثالثة.

وسيحل أدفوكات محل داني بليند، الذي أقيل في مارس/ آذار عقب الهزيمة 2-صفر في بلغاريا لتتراجع هولندا للمركز الرابع في مجموعتها بالتصفيات بفارق ست نقاط خلف فرنسا المتصدرة.

ويواجه المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم ثلاث مرات، خطر الغياب عن نهائيات روسيا بعدما فشل أيضا في التأهل لبطولة اوروبا 2016.

وأبلغ أدفوكات صحيفة “تليغراف”، اليوم الأربعاء: “أعرف ما نحتاجه لنجعل الفريق يعمل مجددا”.

وأضاف: “لا يوجد الكثير من الوقت لنبدأ قلب الأمور ببطء.. الأمر يتعلق بإعادة الطاقة للتشكيلة وتنظيم أسلوب واضح للعب.. هذا ما سنفعله”.

وذكرت تقارير أن أدفوكات لم يكن الخيار الأول أمام الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية رفض لويس فان غال ورونالد كومان وفرانك دي بور وهينك تن كات والألماني روجر شميدت قبول المهمة.

وأثار تن كات، مدرب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، عاصفة من الجدل الشهر الماضي عندما وافق في البداية على تولي المسؤولية قبل أن يبدل رأيه قائلا في بيان إنه شعر بعدم وجود مساندة كافية من الاتحاد الهولندي.

ومن المرجح أن يغيب أدفوكات عن مباراتي هولندا الوديتين ضد المغرب يوم الـ 31 من مايو/ آيار وكوت ديفوار في الرابع من يونيو/ حزيران وسيبدأ مهمته قبل أيام قليلة من استضافة لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم في التاسع من يونيو.

وستتجمع تشكيلة هولندا في الـ 27 من مايو/ ايار من أجل معسكر تدريبي في البرتغال قبل السفر لأغادير لمواجهة المغرب، ثم العودة إلى روتردام التي ستستضيف مباراتي كوت ديفوار ولوكسمبورغ.