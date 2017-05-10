لاعبو تشابيكوينسي يزورون موقع سقوط طائرتهم المنكوبة في كولومبيا (صور)

المصدر: لا يونيون (كولومبيا) – إرم نيوز

قام أربعة من أصل ستة ناجين من الفاجعة الجوية التي لحقت بنادي تشابيكوينسي البرازيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأودت بحياة 71 شخصا، بزيارة مكان الحادث، أمس الثلاثاء، وكان في استقبالهم العشرات من الجماهير الكولومبية.

وزار اللاعبون جاكسون فولمان وآلان روشيل وهيليو نيتو، بالإضافة إلى الصحفي رافايل هينزيل المرتفعات الجبلية التي وقع بها الحادث، والتي تتواجد في إقليم لا يونيون الكولومبي.

وسقطت الطائرة المنكوبة والتي كانت تقل بعثة نادي تشابيكوينسي إلى كولومبيا في المنطقة المذكورة بسبب نقص الوقود.

ونشرت وسائل الإعلام الكولومبية بعض الصور الخاصة بزيارة أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلالها اللاعبان نيتو وروشيل وهما يتجولان على هذه المرتفعات وعلامات الحزن تعتلي وجهيهما.

وبعد ذلك، تم استقبال الناجين الأربعة بالتصفيق والأهازيج من قبل العشرات من أهل القرية الصغيرة الملاصقة للمرتفعات، التي باتت حاليا تحمل اسم تشابيكوينسي.

وعلى جانب آخر، أقيم حفل تكريمي في المتنزه الرئيس لمدينة لا يونيون تخليدا لذكرى الضحايا الـ 71 بوضع صورة كل منهم بجانب باقات من الورود.

وبالإضافة إلى هذا، قام بعض الأشخاص بإهداء اللاعبين البرازيليين مجموعة كبيرة من الأشياء والمتعلقات الشخصية التي أخرجوها من بين حطام الطائرة المنكوبة، إلا أن اللاعبين قرروا إعادتها لهم مرة أخرى.

ووصل فريق تشابيكونسي، أول أمس الاثنين، إلى كولومبيا لخوض مباراة كأس ريكوبا أمام أتلتيكو ناسيونال، وهو الفريق الذي كان الطرف الثاني لمباراة ذهاب نهائي كأس سودامريكانا في العام الماضي، وهو اللقاء الذي لم يتم بسبب الحادثة المفجعة.