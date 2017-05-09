مجلس الفيفا يصادق على زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا

المصدر: المنامة - إرم نيوز

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم إلى 48 فريقًا بدءًا من نسخة 2026.

وزادت مقاعد قارة أوروبا إلى 16 مقعدًا بدلاً من 13، كما زادت حصة القارات الخمس الأخرى في المونديال بدءًا من نسخة 2026.

وأكد الفيفا أن مجلسه صادق على مقترح منذ عدة أسابيع بعد صدور قرار في وقت سابق يتعلّق بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم إلى 48 فريقًا بدءًا من نسخة 2026.

وأشار الفيفا إلى أن آخر مقعدين في المونديال سيتم تحديدهما من خلال بطولة دولية مصغَّرة (دور فاصل) تضم ستة فرق ستُقام عام 2025 في الدولة المستضيفة لمونديال 2026.

وحصلت أوروبا على أكبر حصة من المقاعد بكأس العالم برصيد 16 مقعدًا، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من خمسة إلى تسعة مقاعد مقابل ثمانية مقاعد لآسيا وستة مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وهو نفس رصيد قارة أمريكا الجنوبية من المقاعد، فيما حصلت أوقيانوسيا على مقعد واحد.