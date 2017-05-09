تغيير مسؤولين اثنين بارزين في لجنة القيم بالفيفا

المصدر: المنامة – إرم نيوز

قال مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الفيفا استغنى عن خدمات مسؤوليْن اثنيْن بارزيْن في لجنة القيم.

وبموجب القرار لن يتم التجديد للسويسري كورنيل بوربلي، رئيس قسم التحقيقات في لجنة القيم، والألماني هانز يواكيم إيكرت، الذي يترأس الغرفة القضائية، وكان عقدهما ينتهي بنهاية الجمعية العمومية للفيفا، يوم الخميس.

وخلال وجودهما أشرف هذا الثنائي على إقالة واستبعاد العديد من المسؤولين من بينهم سيب بلاتر، رئيس الفيفا، والأمين العام جيروم فالك.

وستكون الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس، الرئيس الجديد لقسم التحقيقات، بينما سيتولَّى اليوناني فاسيليوس سكوريس الرئيس السابق لمحكمة العدل الأوروبية مسؤولية الغرفة القضائية.