بروسيا دورتموند يمدد تعاقده مع الحارس فايدنفلر

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، بقاء الحارس رومان فايدنفلر مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما وقع الحارس على عقود تمديد تعاقده مع النادي موسمًا.

ولكن فايدنفلر، البالغ 36 عامًا، أكد أنه يتوقع أن يقوم بمهام الحارس البديل مرة أخرى بدلًا من المنافسة على حجز مركزه في التشكيلة الأساسية.

وقال فايدنفلر :”لقد قررت البقاء مع فريقي لعام آخر، أريد أن أستمر في دعمي لتطوير رومان بوركي والمساعدة في بناء حارس شاب”.

ويلعب فايدنفلر مع دورتموند منذ 2002، وفاز بلقبي الدوري وكأس ألمانيا.. ويعد مايكل زورك مدير الكرة الحالي للفريق هو الوحيد الذي خاض مباريات أكثر من فايدنفلر مع الفريق في الدوري.

وقال زورك :” لا يزال رومان فايدنفلر حارسًا قويًا يتمتع بلياقة بدنية قوية وليس فقط علامة بارزة في النادي”.