حكم يشهر البطاقة الحمراء لمساعده (فيديو)

أشهر حكم مباراة في كرة القدم، البطاقة الحمراء في وجه الحكم المساعد على خط الملعب، في واقعة طريفة وغريبة على ملاعب كرة القدم.

وبحسب ما ذكر موقع “فوكس سبورت”، فإن الحكم ريفيري كريغ تومسون، رفع البطاقة الحمراء حتى يبدي انزعاجه من الحكم المساعد أندريو ماك وليام، بعدما عطل المباراة جراء تعرضه لوعكة صحية.

ويختص حكام مباريات كرة القدم، في العادة، بمنح البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين أثناء المباراة، ولا يمكنهم طرد الحكام المساعدين.

وجرت واقعة “البطاقة الغريبة”، أثناء مباراة جمعت فريقي دوندي وكيلمار نوك، في إطار منافسة كروية باسكتلندا.

Referee Craig Thomson shows the red card to assistant Andrew McWilliam after he was sick during Dundee’s win over Kilmarnock pic.twitter.com/karCWeSl3h

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 7, 2017