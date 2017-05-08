إيراني يهدد زوجته الرياضية بالطلاق.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز

هدد رهام شهابي بور، زوجته زهراء نعتمي عضو المنتخب الإيراني للرماية، بالطلاق في حال شاركت في مسابقات تقام خارج إيران، مؤكدًا أنه أبلغ الاتحاد الرياضي للمعاقين والسلطات الأمنية بعدم السماح لزوجته زهراء نعتمي بالخروج من البلاد.

وقال شهابي بور لوكالة أنباء “إيسنا”، إنه خيّر زوجته بين الطلاق وتقرير مصيرها في حال لم تحترم قراره بعدم خروجها من إيران والمشاركة في المسابقات الرياضية التي تقام بالخارج، مضيفاً أن زوجته تركت منزلها منذ أيام بعد إبلاغها بقراره.

وأوضح بور أنه لا يمكن لزهراء نعتمي المشاركة ببطولة في الخارج، مبديًا استغرابه من السماح لها بمغادرة إيران إلى سويسرا قبل أشهر برخصة من بعثة الأمم المتحدة.

وأشار رهام شهابي بور إلى أنه لديه الكثير من المشاكل الأسرية مع زوجته زهراء نعتمي يمكن ألا تحل إلا بالطلاق، متهمًا إياها بإثارة قضايا أخرى سوف تتحمل عواقبها إذا لم تحترم قراره.

وفي سياق متصل، دخل الاتحاد الإيراني لذوي الحاجات الخاصة على خط الأزمة، داعيًا شهابي بور إلى عدم إثارة المشاكل الأسرية في وسائل الإعلام وحلها بالحوار، مضيفًا أنه يتجنب التدخل في الخلافات والمشاكل العائلية لأسر الرياضيين.

وزهراء نعتمي من مواليد العام 1985 رامية القوس وفازت بالميدالية الذهبية في الرمي الفردي النسائي وفازت بالبرونزية في الرمي الجماعي ومثّلت إيران أيضًا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 وأيضًا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو حيث كانت حاملة العلم الإيراني فيه.