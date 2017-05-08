إنفانتينو يؤكّد سلامة موقف الفيفا المالي رغم الخسائر

المصدر: المنامة - إرم نيوز

أكد السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين أن الفيفا لا يزال في وضع مالي “صلد تمامًا” رغم الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح إنفانتينو، في كلمته أمام الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة البحرينية المنامة، أن خسائر الفيفا هذا العام بلغت 369 مليون دولار ولكنها لا تؤثر على الوضع المالي الصلد للفيفا.

وأشار إنفانتينو إلى أن هذه الخسائر تتسق مع طبيعة ونموذج العمل بالنسبة للنواحي المالية في الفيفا.

وقال إنفانتينو: “رغم ما يحاول البعض كتابته أو قوله، الأوضاع المالية للفيفا صلدة تمامًا… من الطبيعي أن يتعرض الفيفا لخسائر مالية لـ 3 سنوات ثم يجني الأرباح في الأعوام التي تقم فيها بطولات كأس العالم… هذا هو النموذج المالي للفيفا”.

وسبق للفيفا أن أوضح أنه قد يتعرض لتراجع على المستوى المالي هذا العام لكنه سيستعيد وضعه القوي في 2018 من خلال جني أرباح تصل لنحو مليار دولار بفضل عدة إيرادات في مقدمتها حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان الفيفا عانى في محاولاته لإيجاد رعاة بعد فضائح الفساد التي ضربت الاتحاد في 2015.

ولكن الفيفا أعلن أمس الأحد عن اتفاقه مع خطوط الطيران القطرية على أن تكون راعية لبطولتي كأس العالم 2018 و2022.