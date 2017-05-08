رسميًا.. بيونغ يانغ تستضيف مواجهة كوريا الشمالية وماليزيا بتصفيات آسيا

المصدر: كوالالمبور ـ إرم نيوز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مباراة في تصفيات كأس آسيا 2019 بين كوريا الشمالية وماليزيا في بيونغ يانغ في الثامن من يونيو حزيران المقبل، بعدما أكد الاتحاد القاري للعبة رفع قيود السفر التي كانت مفروضة في السابق.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كوالالمبور الدولي في فبراير شباط الماضي.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان اليوم الإثنين “بعد تأكيدات من اتحاد الكرة في ماليزيا بعدم وجود قيود سفر مفروضة من جانب الحكومة.. وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة المباراة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2019 في بيونغ يانغ في كوريا الشمالية في الثامن من يونيو 2017”.

وفي ظل توتر العلاقات بعد حادث القتل منعت ماليزيا منتخبها من السفر إلى كوريا الشمالية لخوض المباراة التي كانت مقررة في 28 مارس آذار الماضي.

وكانت هناك خطط أولية لإقامة المباراة في ملعب محايد.