الشيخ سلمان: آسيا على موعد مع أحداث كروية كبيرة

المصدر: المنامة – إرم نيوز

أكّد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على أن أعضاء الاتحاد القاري متحدون خلف مساعي الاتحاد الفلسطيني للعبة للاعتراف بحقه في التمتع بجميع امتيازاته كعضو في الاتحاد الدولي (الفيفا).

وسيشهد جدول أعمال الجمعية العمومية للفيفا، يوم الخميس المقبل، مناقشة طلب الاتحاد الفلسطيني بالاعتراف رسميًا بحقه في التمتع بجميع المميزات التي تكفلها له عضويته في الفيفا.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي، قال الشيخ سلمان: “نقف اليوم صفًا واحدًا مع فلسطين. نطالب الفيفا بالخروج بأفضل حل ممكن للخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين بما يتماشى مع لوائح الفيفا”.

وسيناقش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي الذي سيعقد بعد يومين في المنامة توصيات لجنة الرقابة الدولية على أوضاع كرة القدم الفلسطينية برئاسة الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل والتي أنهت تقريرها في أبريل نيسان الماضي.

ويتعلق النزاع بستة فرق من مسابقات درجات الدوري الأدني في إسرائيل تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها وتلعب مبارياتها هناك.

ويقول الاتحاد الفلسطيني إن هذا يتعارض مع لوائح الفيفا التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات على أراض تابعة لاتحاد آخر دون الحصول على تصريح.. ويواجه الفيفا مطالب بإنهاء هذا النزاع طويل الأمد بين الجانبين.

*تغييرات كبيرة

وأشار الشيخ سلمان خلال كلمته إلى أن “الكثير حدث في العامين الماضيين منذ انعقاد الاجتماع السابق للجمعية العمومية. تم انتخاب رئيس جديد للفيفا وهو السيد غياني إنفانتينو، ما يحدث حاليا (في عالم كرة القدم) مجرد بداية وليست نهاية، نمر بمرحلة إعادة بناء رياضة تضررت بشدة في الآونة الأخيرة”.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن “قيادة الاتحاد الآسيوي كانت مدركة لما يحدث وبدأت في تدعيم التغييرات على مستوى اللعبة”.

وأضاف: “يجب أن نظل في غاية التركيز عقب تلك الاجتماعات”.

وأشار الشيخ سلمان إلى أن الجهود المبذولة على صعيد الكرة الآسيوية دفعت الكثيرين للنظر لدوري أبطال آسيا “باعتباره من البطولات المميزة على مستوى العالم إلى جانب كأس آسيا”.

وقال إن آسيا ستكون على موعد مع الأحداث الكبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة حيث “ستعود كأس آسيا للإمارات في 2019 قبل أن يأتي موعد الحدث الأكبر عندما تستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022، رؤيتكم كأعضاء في الاتحاد مهمة لتطور اللعبة في آسيا وأهدافنا الكبيرة دلالة على تصميمنا على تحقيق الهدف المرجو”.

* أكبر استاد لكرة القدم

وأكد الشيخ سلمان أن الكرة الآسيوية تشهد صعودا كبيرا، مضيفا أن “آسيا تمثل اكبر استاد لكرة القدم، هذا هو وقت القارة الآسيوية وهو ما يتضح جليا الآن بشكل يفوق أي وقت مضى، أشكركم جميعا على وقوفكم صفا واحدا تحت شعار “آسيا واحدة هدف واحد”.

ووجه رئيس الاتحاد الآسيوي الشكر “لرئيس الفيفا على حضوره، كما أود أن أشكر جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى والاتحاد البحريني لكرة القدم على هذه الاستضافة، أشكر بشكل خاص البحرين على احتضانها للاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسخته 27”.

وتم تكريم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، إضافة لرئيس الاتحاد الدولي ومنحهما شعار الاتحاد الآسيوي.

ووافق الاجتماع أيضا على ميزانية الاتحاد الآسيوي لعام 2017-2018.

وفي كلمته خلال الاجتماع طالب إنفانتينو الجميع “بالتركيز على كرة القدم.. في مثل هذه الأوقات الصعبة يجب أن يعمل الجميع لصالح اللعبة”.

وأضاف: “رغم ما يمر به الاتحاد الدولي من وقت صعب فإنه يقوم بتطبيق إصلاحات قوية.. نفتح باب الفيفا أمام آسيا وكل مجتمع اللعبة”.

وأشار إنفانتينو إلى أن “اقتصاديات الفيفا في غاية القوة حاليًا.. يمكن على سبيل المثال أن نحقق خسائر لثلاث سنوات وفي السنة الرابعة وعند استضافتنا لحدث كبير نحقق أرباحًا”.