محفوظة من بنغلادش تفوز بعضوية مجلس “الفيفا” عن قارة آسيا

المصدر: المنامة – إرم نيوز

فازت محفوظة أختر وهي من بنغلادش بمقعد السيدات الخاص بقارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك خلال الانتخابات التي تمت، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالعاصمة البحرينية المنامة.

وجرت انتخابات اليوم لاختيار أصحاب المقاعد الأربعة الخاصة بآسيا في مجلس “الفيفا” بعد موافقة الاتحاد الدولي على الأسماء في مارس / آذار الماضي.

وحصل على المقاعد الثلاثة الأخرى في عضوية مجلس الفيفا تشانغ جيان، الأمين العام للاتحاد الصيني، والكوري الجنوبي تشونغ مونغ جيو والفلبيني ماريانو آرانيتا.

وتفوقت محفوظة، البالغة 50 عامًا، على الأسترالية مويا دود العضو السابق في اللجنة التنفيذية للـ “فيفا” بعد أن حصلت على 27 صوتًا مقابل 17 لدود.

وكان ضمن سباق المنافسة أيضًا الكورية الشمالية هان أون جيونغ والفلسطينية سوزان شلبي.

وسوزان، مديرة العلاقات الدولية بالاتحاد الفلسطيني للعبة، من أبرز القيادات النسائية في كرة القدم العربية والآسيوية ونالت عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا منذ 2013 قبل أن تفوز بنفس المنصب ثانية خلال الانتخابات التي تمت في مايو / آيار 2015.

وتشغل سوزان منصب نائبة رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد الآسيوي منذ 2011 ونالت عضوية اللجنة المنظمة لمسابقات “الفيفا” هذا العام.

وسيمثل الأربعة الناجحون في الانتخابات قارة آسيا في مجلس “الفيفا” إلى جانب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس مجلس “الفيفا”، وعضوين من اليابان وماليزيا.