بعد تعويضه.. مارادونا يروّج للعبة PES 2017 حتى 2020

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة مطورة الألعاب الشهيرة Konami أنها نجحت في تسوية خلافها مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا خارج ساحات القضاء، وتمكنت من كسب دعمه للعبتها الجديدة PES 2017، وفقًا لما جاء على موقع “إنغادجيت” التقني.

وأشارت كونامي إلى أن رئيس قطاع التسويق الإلكتروني، تاكايوكي كوبو، سافر من اليابان إلى الأرجنتين ليلتقي بمارادونا، وتمكن من تسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وذلك بعد أن رفع اللاعب الأرجنتيني السابق دعوى قضائية ضد الشركة فيما يخص استغلالها لشخصيته داخل اللعبة وجميع تفاصيل ملامحه، دون إذن مسبق منه.

وأكدت الشركة أنه قد تم تعويض مارادونا ماديًا ومعنويًا، والاتفاق معه على أن يروّج للعبة طوال الفترة منذ هذا العام وحتى عام 2020.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم قوي وذكي من جانب كونامي في مواجهاتها الشرسة الدائمة مع شركة Electronics Art مطورة عائلة FIFA.