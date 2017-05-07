مانويل نوير يحدد موعد عودته لتدريبات بايرن ميونخ

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعلن فريق بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، اليوم الأحد، أن حارس مرماه مانويل نوير يخطط للعودة إلى الفريق في بداية استعداداته للموسم الجديد في شهر يوليو القادم، عقب تعافيه من إصابته بكسر في مشط القدم.

وقال نوير، في بيان للنادي البافاري “كل شيء يسير وفقًا للخطة الموضوعة حتى الآن، أتوقع أن أكون حاضرًا مرة أخرى في بداية الاستعداد للموسم الجديد مباشرة”.

ومن المقرر أن يجمع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ، لاعبيه في الثالث أو الرابع من يوليو المقبل، لبدء الاستعداد لموسم 2017/2018.

وتعرض نوير (31 عامًا) لإصابة في قدمه اليسرى الشهر الماضي خلال مواجهة الفريق مع ريال مدريد الإسباني في دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولم يكن يتعين عليه الخضوع إلى جراحة، ولكنه مازال يسير على عكازين.