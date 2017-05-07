الاتحاد الآسيوي يتفق على استراتيجية حقوق البث التلفزيوني والحقوق التجارية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اتفق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استراتيجية حقوق البث التلفزيوني والحقوق التجارية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، حيث سيتم طرح هذه الحقوق في وقت لاحق من العام الجاري.

ويُتوقع أن تكون حقوق البث التلفزيوني والحقوق التجارية للبطولات الناجحة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأكبر على المستوى التاريخي للاتحاد القاري.

وتستمر الاتفاقية الحالية للحقوق التجارية حتى عام 2020، وقد تم الاتفاق خلال اجتماع المكتب التنفيذي على طرح الحقوق ضمن مزاد مفتوح، وقامت مجموعة عمل الحوكمة في الاتحاد بوضع إطار الحقوق والإجراءات للمزايدة.

وشارك القطري سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي في الاجتماع بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية نقض قرار لجنة القيم والأخلاق بإيقافه بتهمة عدم التعاون مع لجان التحقيق.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “هذا وقت مثير لكرة القدم في آسيا، قيمة هذه الحقوق ستسمح بمواصلة تطوير اللعبة في القارة بمستويات أعلى وأسرع”.

وأضاف “قمنا بوضع الحوكمة الجيدة والنزاهة كأساس إطار الرؤية والمهمة، وسوف نعمل على ضمان أن عملية بيع هذه الحقوق ستتم وفق المبادئ الأساسية، وسوف يتم إجراء تدقيق تفصيلي على العملية سواء من خلال المدققين الداخليين أوالخارجيين لمتابعة المزايدة”.

وأوضح “نحن يجب أن نكون نموذجًا للشفافية الكاملة، والمكتب التنفيذي يجب أن يتابع كل التفاصيل لأننا نريد أكبر قيمة ممكنة للحقوق التجارية”.

كما اطلع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة، والتي اجتمعت بعد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي في شهر مارس الماضي وبما في ذلك مقترح تمويل البنية التحتية الذي سيكون ضمن مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووافق المكتب التنفيذي كذلك على توصية مجموعة عمل الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل تقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تمديد مهلة الاتحاد الباكستاني لكرة القدم حتى يونيو 2019، حتى يتم إجراء إصلاح فعلي، وأن يقوم الاتحادان الآسيوي والدولي بعمل ورشة عمل لكافة أطراف اللعبة في الاتحاد الباكستاني.

واتفق المكتب التنفيذي أيضًا على أن يتم تشكيل وفد عالي المستوى من أجل الاجتماع بالحكومة الباكستانية وإطلاعها على خطورة التدخل الخارجي في شؤون اللعبة، حيث شدد المكتب التنفيذي على موقفه في معارضة أي تدخل حكومي في إدارة شؤون اللعبة.