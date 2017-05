أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية بالإمارات

تأهل فريق الهواة النيوزيلندي أوكلاند سيتي لمواجهة أكبر وأقوى الأندية على مستوى العالم، بعدما ضمن الظهور في كأس العالم للأندية، أواخر العام الحالي إثر فوزه 2-صفر على منافسه ولنغتون في إياب الدور النهائي لدوري أبطال منطقة أوقيانوسيا، اليوم الأحد.

وفاز أوكلاند بنتيجة إجمالية بواقع 5-صفر في لقائي الذهاب والإياب بعد انتصاره في ملعبه في الأسبوع الماضي 3-صفر ليتوج بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا للمرة السابعة على التوالي وللمرة التاسعة إجمالا.

ورغم الفوز المريح ذهابا، خاض أوكلاند لقاء الإياب بكل جدية وفاز بهدفين حملا توقيعي لاعبيه رايان دي فريس وايمليانو تيد في الشوط الثاني.

The winners of the @OFCChampsLeague for the 7th straight season @AucklandCity_FC pic.twitter.com/mO7ByBrDa4

