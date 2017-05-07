أوكلاند سيتي يتأهل لكأس العالم للأندية بالإمارات

المصدر: ولنغتون – إرم نيوز

تأهل فريق الهواة النيوزيلندي أوكلاند سيتي لمواجهة أكبر وأقوى الأندية على مستوى العالم، بعدما ضمن الظهور في كأس العالم للأندية، أواخر العام الحالي إثر فوزه 2-صفر على منافسه ولنغتون في إياب الدور النهائي لدوري أبطال منطقة أوقيانوسيا، اليوم الأحد.

وفاز أوكلاند بنتيجة إجمالية بواقع 5-صفر في لقائي الذهاب والإياب بعد انتصاره في ملعبه في الأسبوع الماضي 3-صفر ليتوج بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا للمرة السابعة على التوالي وللمرة التاسعة إجمالا.

ورغم الفوز المريح ذهابا، خاض أوكلاند لقاء الإياب بكل جدية وفاز بهدفين حملا توقيعي لاعبيه رايان دي فريس وايمليانو تيد في الشوط الثاني.

The winners of the @OFCChampsLeague for the 7th straight season @AucklandCity_FC pic.twitter.com/mO7ByBrDa4 — Miramar Rangers AFC (@MRAFC1907) May 7, 2017

وقال رامون تريبوليتكس، مدرب أوكلاند، بعد الفوز: “لم يكن بوسعنا الاسترخاء والانتظار لأننا نعرف أن ولنغتون فريق قادر على التهديف إذا حصل على فرصة لذلك، ولذا فكان لا بد لنا من اللعب والهجوم والحرص على تحقيق الفوز”.

وأضاف المدرب: “أنا فعلا فخور بفريقي لفوزه باللقب للمرة السابعة على التوالي وأعتقد أن النادي فخور بالجميع أيضا”.

وأردف المدرب الفائز: “هذا شعور هائل لأن الأمر لا يتعلق بمجرد انتصار واحد عابر.. وجميعنا ندرك مدى أهمية المنافسة في كأس العالم للأندية”.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان أوكلاند احتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب في 2014 ومن المتوقع أن يواجه الجزيرة الإماراتي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول ليتأهل الفائز منهما إلى دور الثمانية في البطولة.