العراق وفلسطين في جدول أعمال المؤتمر السنوي للفيفا

المصدر: المنامة – إرم نيوز

ستتسلط الأضواء على مشكلات العراق وفلسطين في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذا الأسبوع في المنامة.

وفي العاصمة البحرينية، وهي ثاني مدينة عربية تستضيف اجتماعات الفيفا بعد الدوحة في 2003، سيناقش الاتحاد الدولي مسألة عودة المباريات الدولية إلى العراق للمرة الأولى منذ الحظر الذي فُرض عليه عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل 14 عاما.

كما سيشهد جدول الأعمال مناقشة طلب الاتحاد الفلسطيني بالاعتراف رسميا بحقه في التمتع بجميع امتيازاته كعضو في الفيفا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مارس/ آذار، أن رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة سيرسل مندوبا للعراق للاطلاع على ما يحتاجه لاستضافة المباريات الدولية مع زيادة المطالب برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت: “زيارة مندوب الشيخ سلمان للعراق تأتي تمهيدا لتوفير وسائل المساعدة الممكنة للجانب العراقي”.

وسيناقش المؤتمر السنوي للفيفا تقريرا للجنة زارت العراق في فبراير/ شباط للاطلاع على مدى جاهزية ملاعبه لاستضافة المباريات الدولية.

* خيبة أمل الرجوب

كما يناقش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي توصيات لجنة الرقابة الدولية على أوضاع كرة القدم الفلسطينية والتي أنهت تقريرها في أبريل/ نيسان.

لكن التقرير أصاب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بخيبة أمل.

واجتمعت اللجنة التي يرأسها الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل مع المسؤولين الفلسطينيين الشهر الماضي وأطلعتهم على نتائج التقرير الذي سيتم التصويت عليه في مؤتمر الفيفا.

وقال الرجوب: “التوصيات لم ترق لطموحات الفلسطينيين لكنهم يرحبون بها”.

ويواجه الفيفا مطالب بإنهاء نزاع طويل الأمد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويتعلق النزاع بست فرق من مسابقات درجات الدوري الأدنى في إسرائيل تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها وتلعب مبارياتها هناك.

ويقول الاتحاد الفلسطيني، إن هذا يتعارض مع لوائح الفيفا التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات على أراض تابعة لاتحاد آخر دون الحصول على تصريح.

وقال الرجوب، إن من بين التوصيات إبقاء الوضع كما هو عليه “لكن هذا يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر هذه الأراضي مناطق محتلة”.

وتعد المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي رغم أن إسرائيل تعارض ذلك.

وتتحدث توصية أخرى عن أنه طبقا للوائح الفيفا “يحق لأي اتحاد أن يدير الرياضة في مناطقه وإذا خرج عن ذلك.. فإن هذا يقتضي أن يمنح الفيفا مهلة لمدة ستة أشهر لإسرائيل (للالتزام بالقوانين) وإذا رفضت يعود (مجلس) الفيفا لقوانين المنظمة”.

* كأس العالم 2026

كما يشمل جدول الأعمال بندا عن كأس العالم 2026 دفعت به اتحادات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعلنت الدول الثلاث في العاشر من أبريل/ نيسان أنها ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة نهائيات 2026.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي، إن المقترح المقدم للمؤتمر السنوي للفيفا يشمل “مساحة غير تنافسية” سيتم فيها إجراء تقييم فني لعرض أمريكا الشمالية، وهذا قد يعني أن العرض الذي تقوده الولايات المتحدة ستتم الموافقة عليه دون الخوض في منافسة مع عروض أخرى.

وحتى الآن فإن العرض المشترك الذي تقدمت به أمريكا الشمالية هو الوحيد المتعلق بكأس العالم 2026 رغم أن الاتحاد الأفريقي تحدث عن عرض مغربي محتمل.

ولم يتم بعد فتح باب التقدم بالعروض وتشير العملية التي تشمل أربع مراحل، والتي تم الإعلان عنها في مايو/ آيار 2016، إلى أن أي تصويت لن يجري قبل مايو 2020.