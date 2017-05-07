كاميلا غاليا.. حسناء أرجنتينية تفضل كرة القدم على عروض الأزياء (صور)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تعتبر كاميلا غاليا، لاعبة فريق ريفربليت للسيدات، والبالغة من العمر 22 عاما، من المواهب الصاعدة في كرة القدم النسائية الأرجنتينية، وتمكنت رغم عمرها الصغير من اللعب لعملاقي الأرجنتين بوكاجونيورز وريفربليت.

واختارت الحسناء الشابة لعب كرة القدم، رغم كون والدتها حاولت توجيهها لتكون عارضة أزياء وسجلتها في عدة عروض وشاركت وهي صغيرة، لكنها أكدت أنها لم تكن مرتاحة في المهنة التي تسعى والدتها لتكون مستقبلها.

وقالت كاميلا لموقع “موندود لافوز الأرجنتيني”: “حين كنت في الخامسة عشرة من عمري سجلتني والدتي في عرض أزياء، حاولت أن أكون حذرة قبل الموعد حين كنت ألعب كرة القدم، لكن أثناء العرض كانت قدماي مجروحتين وشعرت بالعار حين كنت في عرض الأزياء، والدتي اقتنعت أني أفضل كرة القدم على عرض الأزياء”.

وبدأت الحسناء الأرجنتينية مشوارها برفقة راسينغ قرطبة وانتقلت للعب في بوكاجونيورز، وأخيرا التحقت بفريق ريفربليت، وعلى الصعيد الدولي وجهت لها الدعوة للمشاركة برفقة المنتخب الأرجنتيني للسيدات لكنها لم تتمكن من المشاركة بسبب الإصابة.