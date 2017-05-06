ماركو فيراتي يسجل هدفًا يمس الروح الرياضية (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أثار النجم الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل بهدفه الثاني في مرمى باستيا خلال لقاء الجولة الـ 36 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

واحتج لاعبو فريق باستيا على الهدف الذي افتقد للروح الرياضية حيث كان حارس باستيا يحاول مساعدة لاعب باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي بليس ماتويدي على النهوض وكان أمامه أيضًا لاعب من الفريق الباريسي، لكن الدولي الإيطالي سدد الكرة بقوة للمرمى مسجلًا هدف فريقه الثاني.

وفاز باريس سان جيرمان 5/0 ولم يكن في حاجة لإثارة الجدل بهدف افتقد الروح الرياضية أمام فريق يلعب من أجل البقاء.