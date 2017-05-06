باريس سان جيرمان يكتسح باستيا ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - إرم نيوز

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه باستيا 5/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الـ 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان وإدينسون كافاني (هدفين) في الدقيقتين 76 و89 و لوكاس مورا في الدقيقة 32 وماركو فيراتي في الدقيقة 35 وماركينيوس في الدقيقة 82.

وأهدر كافاني ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو صاحب الصدارة والذي يواجه نانسي في وقت لاحق من اليوم.

فيما توقف رصيد باستيا عند 31 نقطة في المركز العشرين الأخير، واقترب بقوة نحو الهبوط.

يذكر أن هذا الفوز هو الـ 26 لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 5 أيضًا، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 19 لباستيا مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10.