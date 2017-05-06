لاعبون في البرازيل يقاضون شركات لألعاب الفيديو بسبب حقوق الملكية

المصدر: برازيليا - إرم نيوز

قال محامٍ لأكثر من 20 لاعبًا لكرة القدم في البرازيل إنه فاز بدعاوى قضائية ضد شركتين شهيرتين للألعاب الإلكترونية، بينما يستعد 80 لاعبًا آخر للسير على خطاهم في محاولة للحصول على تعويض لاستغلال الصور.

وأقام اللاعبون المنتمون جميعًا لمسابقات مختلفة بالدوري في البرازيل، القضايا ضد شركتي “ئي.إيه سبورتس” و”كونامي” وسط مزاعم بأحقية الحصول على أموال منذ 2007.

وأبلغ المحامي جواكين مينا رويترز: “فزنا في 20 قضية في أول جلسة ولم نخسر أي قضية ولدي أكثر من 100 قضية في المتناول حاليًا”.

وأشار المحامي إلى أن متوسط قيمة التعويض تقدر بنحو 800 ألف ريال برازيلي (25.200 دولار).

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من الشركتين.

ومن بين مقيمي القضايا فاندرلي حارس سانتوس وكليبر المدافع السابق لمنتخب البرازيل وماكسي بيانكوتشي الذي ينتمي لعائلة ليونيل ميسي ويلعب في فريق باهيا.

وأوضح مينا أن القضية تدور حول ملكية حقوق الصور حيث يحصل آلاف اللاعبين في هذه اللعبة على أموال نظير استغلال أسمائهم وصورهم.