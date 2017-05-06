فضيحة مدوية تعصف بكرة القدم الهولندية

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

كشفت لجنة تحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرين في الرياضة عن وجود تجاوزات في السابق من طرف مدربين للفئات الصغرى في عدة فرق قاموا باستغلال لاعبيهم الصغار جنسيًا.

وكشفت صحيفة هولندية أن لاعبيْن سابقيْن اعترفا بأنهما تلقيا معاملة سيئة واستغلالا جنسيا من طرف مدربيهم حين كانوا يلعبون في الفئات الصغرى، أحدهما كان لاعبًا في فيتس أرنهايم والثاني في أيندهوفن.

وقال رونالد ماجور اللاعب السابق في فريق فتيس إنه اُستغل جنسيًا في العام 1996 من طرف مدرب اسمه “أندريه ز” وكان عمره 12 عامًا وأن المدرب الذي تُوفِّي في 2011 كان عمره آنذاك 47 عامًا وتم إيقافه لفترة قصيرة قبل أن يغلق الملف.

كما صرح لاعب سابق في فريق أيندهوفن رفض الكشف عن اسمه أنه تلقى معاملة سيئة واُستغل جنسيًا أيضًا في 1960 وكان عمره 8 أعوام وغادر البلاد في 1970 ولم تعد له علاقة بفريقه.

وقال توم جيربروند المدير العام لفريق إيندهوفن “إنه أمر محزن وصادم خاصة بالنسبة للضحية، بعد معرفتنا بما حدث له لا يمكننا إنكار أن هناك حالات أخرى موجودة ونطالب الضحايا بالكشف عنها لمعاقبة المسؤولين”.

وكانت نفس قضايا استغلال اللاعبين الصغار جنسيًا قد أثيرت في بريطانيا وهناك تحقيق في الموضوع أدى لاعتقال بعض المدربين السابقين والاستماع إليهم.